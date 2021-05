Sondaggio Ixè, altro balzo di Giorgia Meloni: "Quanti punti in due mesi", col fiato sul collo a Pd e Lega

07 maggio 2021 a

L’istituto Ixè si è occupato delle intenzioni di voto aggiornate a venerdì 7 maggio e confrontate con quelle dello scorso marzo. Una delle principali variazioni riguarda la Lega di Matteo Salvini, che è sempre il primo partito a livello nazionale, ma allo stesso tempo è in forte calo: la presenza all’interno del governo presieduto da Mario Draghi evidentemente non è ancora stata compresa da una parte dei suoi elettori, che la vivono come una sorta di “tradimento”.

Anche se nel tempo il Carroccio potrà sicuramente recuperare, dato che si intesta i successi che riesce a ottenere proprio grazie alla sua presenza nell’esecutivo e nonostante lo scontro continuo con il Pd di Enrico Letta, alleato solo sulla carta. Negli ultimi due mesi il partito di Salvini è calato dal 23,6 al 21,6 per cento: alle sue spalle ci sono i dem al 19,8 per cento e in crescita di 0,8 punti. L’aspetto più interessante è però legato a Giorgia Meloni, perché anche stavolta Fdi è il partito che in assoluto è cresciuto di più (+2,3).

Ne consegue che Fdi è sempre più vicino al Pd: l’istituto Ixè lo attesta al 18,1 per cento, quindi la Meloni ha ritoccato ulteriormente il suo record di consensi, come spesso si sta verificando negli ultimi mesi. Più arretrato il Movimento 5 Stelle, che pure ha recuperato 1,8 punti da marzo ad oggi: nelle intenzioni di voto i grillini sono passati dal 15,2 al 17 per cento. Quinta forza con distacco Forza Italia al 7,8 per cento (era al 9 a marzo), poi alle spalle del partito di Silvio Berlusconi ci sono Azione (3 per cento) e Articolo uno (2,8 per cento).

