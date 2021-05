Simona Baldassarre in occasione del 9 maggio: "Libera di essere mamma e non genitore 1 o 2"

09 maggio 2021 a

a

a

"Libera di essere mamma e non genitore 1 o 2. Liberi i nostri figli di festeggiarci. Anche perché, col Ddl Zan, quella di oggi potrebbe essere l'ultima festa della mamma". Queste le parole di Simona Baldassarre, medico, europarlamentare della Lega, nonché Responsabile del Dipartimento Famiglia del Lazio. "Proprio oggi - prosegue - in occasione del 9 maggio è importante, invece, ricordare il ruolo, la forza, la capacità di cura, sacrificio e accoglienza di milioni di madri italiane. Durante il lockdown si sono sacrificate, hanno saputo reagire, sostituendosi perfino alla scuola: sono state il vero ammortizzatore morale della società. La politica non deve lasciarle sole. Le donne oggi, non possono dover scegliere ancora tra lavoro e famiglia. Ci vogliono sostegni veri e provvedimenti di lungo respiro. Se riparte la famiglia, riparte l’Italia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.