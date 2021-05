Sondaggio Swg per Enrico Mentana, il Pd aggancia la Meloni: bagarre dietro la Lega, M5s non pervenuto

24 maggio 2021 a

Come in ogni lunedì che si rispetti, non poteva mancare il sondaggio realizzato da Swg per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana. L’aggiornamento settimanale sulle intenzioni di voto degli italiani non ha prodotto grosse sorprese, dopo che la scorsa volta era stato registrato lo storico sorpasso di Giorgia Meloni ai danni del Pd: anche oggi, lunedì 24 maggio, Lega e Fdi si sono confermati i primi due partiti per consensi. Le distanze sono però ridottissime, soprattutto perché i dem stavolta hanno recuperato uno 0,3 e hanno agganciato la Meloni al 19,5 per cento, dato che Fdi è rimasto stabile rispetto alla scorsa settimana.

Piccolo passo in avanti, invece, per Matteo Salvini: la Lega ha guadagnato uno 0,3 ed è salita al 21,3 per cento, comunque a meno di due punti di distacco da Fdi e Pd. Segno che la partita, almeno secondo i sondaggi, è apertissima: poi però il consenso reale è un’altra storia, che andrà letta e raccontata al momento opportuno, ovvero quando tornerà la campagna elettorale e quindi le elezioni. Il ritorno alle urne potrebbe avvenire già nel 2022, nel caso in cui Mario Draghi dovesse salire al Quirinale al posto di Sergio Mattarella, o al più tardi nel 2023, al termine naturale della legislatura.

Nel frattempo nel sondaggio di Swg il M5s continua a perdere terreno: nell’ultima settimana i grillini hanno fatto registrare un -0,3, scendendo al 16,5 per cento. Sotto la doppia cifra ci sono poi Forza Italia (6,9 per cento, -0,1), Azione (3,3 per cento, -0,2) e Sinistra Italiana (2,7 per cento, -0,2). Non pervenuto Italia Viva, il partito di Matteo Renzi che non riesce a schiodarsi dall’1,8 per cento.

