Mario Draghi al Quirinale, "sintonia con Giorgia Meloni". Il sondaggio su Fratelli d'Italia ribalta il quadro

Si avvicina l'elezione del presidente della Repubblica: il mandato di Sergio Mattarella scadrà all'inizio del prossimo anno e sono già tanti i nomi in lizza per il Quirinale. Uno, però, spicca su tutti. Quello dell'attuale presidente del Consiglio Mario Draghi, che sembrerebbe mettere d'accordo gli elettori di tutti i partiti, dal Pd alla Lega, dai grillini a Fratelli d'Italia. Il sondaggio Demos & Pi per Repubblica, comunque, evidenzia un certo disinteresse degli italiani per la questione. Basti pensare che alla domanda su eventuali preferenze sul prossimo capo dello Stato, quasi la metà degli intervistati, il 47%, non risponde oppure non sa che dire.

Gli italiani che rispondono, comunque, esprimono una certa preferenza per Draghi, indicato dal 13 % del campione come futuro presidente della Repubblica. Poco più sotto, con l’11%, c’è l’attuale capo dello Stato, Sergio Mattarella, che però ha già fatto capire di volersi riposare dopo la fine del suo mandato. A seguire ci sono l'ex premier Giuseppe Conte col 6% e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi con il 5%. Infine, col 2%, Emma Bonino. Unica donna della lista proposta dagli italiani.

Il sondaggio riportato da Repubblica analizza le preferenze anche in base all’orientamento di voto. L'unica costante è rappresentata da Mario Draghi, che si trova tra i primi tre nella graduatoria definita dagli elettori di tutti i partiti. Appare al “primo” posto solamente presso la base dei FdI. In totale dissonanza con la posizione del partito. Mattarella verrebbe, invece, ri-candidato dagli elettori del Pd e della Lega. L’orientamento della base di Forza italia converge ovviamente verso il leader Silvio Berlusconi. Che però è apprezzato anche dagli elettori di Lega e FdI. Il nome di Conte, invece, piacerebbe soprattutto alla base grillina.

