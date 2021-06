Enrico Letta, altro attacco alla Lega: "Noi siamo a casa nostra, Matteo Salvini no"

13 giugno 2021 a

Alla faccia dei dem a favore dell'accoglienza. Quelle di Enrico Letta nei confronti di Matteo Salvini sembrano tutt'altro: "Il Pd è in salute, nel governo Draghi noi siamo a casa nostra e Salvini no. In sei mesi la Lega ha perso il 6 per cento e noi abbiamo guadagnato il 3". Il segretario dem replica così al Corriere della Sera che gli chiedeva aggiornamenti sui movimenti interni all'esecutivo. D'altronde a muovere le acque è sempre lo stesso Letta che un giorno si e l'altro pure attacca l'alleato della Lega. "Non mi sento isolato, vedo che i risultati arrivano e che stare al governo con Draghi ci fa bene".

Il riferimento è al sondaggio Ipsos secondo cui il Partito democratico ha scavalcato il Carroccio: "Erano quattro anni che non ci davano prima forza del Paese. Noi lo lasciamo da parte, ma santo cielo questi numeri dicono che noi ci siamo. Trasformeremo i sondaggi in voti e vinceremo le elezioni". Se però con Salvini Letta non va d'accordo, lo stesso non si può dire del Movimento 5 Stelle. Almeno a parole visto e considerato che il segretario dem ammette che "cerco ragioni per andare d’accordo con Conte, non cerco distinzioni. Con loro sono a mio agio. Confermo che coi 5 Stelle voglio aprire un cantiere e discutere dell’alleanza per le politiche, ognuno a partire dalla sua identità. Quella del centrosinistra è il mio obiettivo".

Un obiettivo più che ambizioso visto e considerato che solo all'interno del M5s c'è una confusione da mettersi le mani nei capelli. Sempre elogiando il fu avvocato del popolo Giuseppe Conte, per Letta la sua gestione della pandemia pare essere impeccabile: "Gli italiani dovrebbero ringraziarlo". Se lo dice lui.

