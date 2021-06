Roberto Gualtieri, gaffe clamorosa: attribuisce l'inceneritore di Terni al Lazio ma è in Umbria

23 giugno 2021 a

a

a

Una gaffe che ha del surreale quella commessa da Roberto Gualtieri. L'ex ministro dell'Economia, ad oggi in corsa per il Campidoglio con il Partito democratico, per confermare la contrarietà alla costruzione di un termovalorizzatore per ripulire dai rifiuti la Capitale (costruzione sostenuta dall'avversario Carlo Calenda), ha scritto: "Acea ha già due termovalorizzatori nel Lazio: costruirne un altro è contro il piano regolatore e richiede anni, meglio prevedere impianti più avanzati di recupero".

"Fiero di averlo rimosso". Ricordate l'ex ministro Fioramonti? Pubblica questa foto di Sgarbi nudo ma si copre di ridicolo: demolito | Guarda

Peccato però che quanto sostenuto sia un errore che, ovviamente, non è passato inosservato agli occhi attenti del leader di Azione: "Felice che tu stia studiando i nostri programmi. Abbiamo sempre detto che si potenzia il termovalorizzatore già esistente di San Vittore. Dov'è il secondo di Acea nel Lazio? Terni è in Umbria". In sostanza Calenda ha accusato il dem di non conoscere affatto la geografia.

Video su questo argomento "Mi chiede più di 200mila euro, ma non li ho". Stop insulti, Berlusconi vuole rovinare Toninelli e lui piange miseria

Ma la guerra per la sostituzione di Virginia Raggi è appena iniziata. Sempre Calenda qualche giorno fa tirava in ballo l'intero Partito democratico accusandolo di aver già scelto i candidati per le elezioni. "Alla voce primarie aperte. Un vero esercizio di democrazia. Daje", cinguettava al vetriolo riportando un fac-simile con la didascalia di accompagnamento: "Partecipa alle primarie, vota Roberto Gualtieri". Quanto bastava per scatenare il numero uno di Azione: "La farsa delle primarie è chiara da mesi. In tv mandano solo Gualtieri. Bettini, Franceschini e tutti gli “ini” hanno già scelto".

Michele Merlo, insulti in tribunale? "La sua famiglia conosce bene". Selvaggia minaccia Francesca Verdini, finirà malissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.