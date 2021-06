Alessandra Ghisleri, la profezia su Salvini che inquieta Giorgia Meloni: "Mario Draghi, investimento a lungo termine"

27 giugno 2021 a

a

a

Zitti tutti, parla la sondaggista che non sbaglia mai: Alessandra Ghisleri. In un'intervista a Il Giornale, la direttrice di Euromedia Research fa il punto sullo scenario politico, in particolare sul centrodestra, tra il progetto più concreto di una federazione e quello che, ora, pare molto lontano di un partito unico. Insomma, la Ghisleri riflette sulle prospettive e sui rapporti di forza tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

"Lei ha fiutato qualcosa", cambia il quadro. Meloni-Draghi, che cosa sa la Ghisleri: indiscrezione decisiva dalle sacre stanze

Quando le si fa notare che per gli elettori di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, forse, ancora non è molto chiaro che cosa si intenda con federazione o partito unico, ecco che lady sondaggi sottolinea: "È come chiedere: ti piace un vestito bianco? Dipende da come è fatto, quale tessuto, quale taglio. Ecco, dalle nostre analisi emerge la necessità da parte degli elettori di capire quale sia l'idea alla base di questo progetto".

"Solo forma o c'è anche sostanza". Federazione Salvini-Cav, il dubbio della Ghisleri: "Gli elettori non sono pronti"

Comunque sia, la federazione non sembra dispiacere al popolo di centrodestra. Il punto, semmai, è che non appare chiarissimo agli elettori di che cosa si parli, appunto: "Esatto, gli elettori non sono pronti perché non sanno di cosa si sta parlando. Lo saranno quando ci saranno i contenuti, ma è chiaro che è ancora tutto da costruire, non si può pensare ad una somma tra partiti diversi. Servono un progetto e un fine comuni", sottolinea la direttrice di Euromedia Research.

Quindi, la Ghisleri mette bene in chiaro che l'eventuale nascita del soggetto politico, in qualsiasi sua forma, non deve apparire agli elettori come una manovra di palazzo: "Oggi la federazione o il partito unico possono dare l'idea agli elettori di un libero spazio in cui agire e in cui ritrovarsi. Ma ripeto, se deve essere una operazione politica è importante fare arrivare un messaggio chiaro ai tuoi elettori", rimarca.

"Ho dei dati diversi". Alessandra Ghilseri smentisce Pagnoncelli: Lega, Fdi e Pd? "Ecco come stanno le cose"

Dunque, un ragionamento sui singoli partiti. Si parla della Meloni, delle voci secondo cui Salvini penserebbe alla federazione con Berlusconi proprio perché teme l'avanzata di FdI. Secondo la Ghisleri, lo scenario è più sfumato: "La Meloni sta crescendo molto anche perché oltre alla grande attenzione sul territorio, ha il vantaggio di stare all'opposizione, che paga più rapidamente nei sondaggi. Salvini, come anche Berlusconi, hanno fatto invece un investimento a lungo termine sul governo Draghi. Se il governo riesce nei suoi obiettivi, tutti se ne possono avvantaggiare. Se si ha la possibilità di influenzare il governo si ha anche maggiore opportunità per poter riscuotere un consenso più ampio quando l'azione di governo ha successo", conclude la Ghisleri. Insomma, quello di Salvini come un investimento a lungo termine. E se fosse l'investimento azzeccato...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.