Stasera Italia, Alessandro Sallusti su Giuseppe Conte: "Perché è pericoloso per Mario Draghi"

Il caso politico che inevitabilmente tiene banco in questi giorni, e lo terrà nei giorni a venire, è il violentissimo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte nel M5s. Tema che ovviamente tiene banco anche a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4 e condotto da Veronica Gentili. Ospite in collegamento ecco Alessandro Sallusti, il direttore di Libero. E poiché ne resterà soltanto uno, tra Grillo e Conte, ecco che viene chiesto al direttore chi tra i due resterà.

Sallusti, però, spiega che esiste anche una terza via: "C'è anche la possibilità che non resti nessuno, che in realtà entrambi si riducano attraverso una scissione a dei minimi termini assolutamente ininfluenti", sottolinea il direttore. E con la forzatura chiesta da Grillo, ossia il ritorno su Rousseau per un voto a pagamento subito dopo che era stato chiuso il contenzioso con Davide Casaleggio e la sua società, la scissione, la frantumazione di ciò che resta delle Cinque Stelle sembra sempre più una possibilità concreta.

"Ma il più pericoloso per il governo di Mario Draghi - riprende il direttore -, io sono convinto che sia Conte, per un motivo che ha a che fare con l'istinto umano: è stato fatto fuori dal governo Draghi. Credo che come qualsiasi uomo che pensa di aver subito un torto cerca una rivincita. Quindi Conte farà di tutto per mettere in difficoltà il governo Draghi perché ancora pensa, e molti glielo fanno credere, che un giorno tornerà presidente del Consiglio. E non lo diventerà, nemmeno se nevicasse in agosto", conclude Sallusti con una stoccata.

