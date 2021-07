Ddl Zan, la Pd Cirinnà e il video di Faraone: "Applaude Salvini", parte la gogna

14 luglio 2021 a

Strascichi dell'aula infuocata del Senato sul ddl Zan al Senato anche sui social con un botta e risposta tra Davide Faraone e Monica Cirinnà su Twitter. "In Senato adesso pregiudiziali di costituzionalità su #ddlZan. il capigruppo di Italia Viva Faraone applaude Salvini che spiega perché la Lega ritiene incostituzionale questa legge. No comment", scrive la senatrice del Pd postando un video in cui si vede Faraone applaudire durante l'intervento di Matteo Salvini in aula.

Pronta la replica idel capogruppo Iv: "Monica, la pregiudiziale di incostituzionalità della Lega non è passata in aula per 12 voti. Decisivi i 13 voti contrari di Italia Viva. Menti sapendo di mentire. Ps.: la prossima volta che mi riprendi col telefonino dimmelo che sorrido. Peccato, anche tu intrisa di grillismo", ha risposto Faraone.

La polemica, dopo la pubblicazione del video, è aumentata. "La senatrice Cirinnà ha esposto un collega alla lapidazione social, la prego di intervenire", è stata l'accusa di Faraone, che ha chiesto l'intervento della presidente del Senato Casellati "Ricordo poi - conclude Faraone - che ieri la pregiudiziale di costituzionalità non è passata solo grazie ai 13 voti di Italia Viva, con il no che è prevalso per 11 voti". Immediato il sostegno della Lega: “Volevo esprimere la mia solidarietà al collega – ha detto prendendo la parola Alberto Bagnai – e dirgli ‘benvenuto nel mio mondo’, perché chi si esprime nel dibattito social prima o poi è oggetto di linciaggio”. In aula, il giorno dopo, il senatore di Italia viva si è lamentato del fatto che, la pubblicazione del video da parte di Cirinnà lo ha da reso: "oggetto di una lapidazione sui social".

