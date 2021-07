Alessandra Ghisleri, il sondaggio: "Due italiani su tre favorevoli al modello Macron, anche gli elettori di Salvini e Meloni"

15 luglio 2021 a

a

a

Agli italiani piacciono "le rigide opzioni in termini di Green Pass e vaccini proposte da Emmanuel Macron in Francia". Secondo un sondaggio illustrato da Alessandra Ghisleri, su La Stampa, la maggioranza dei cittadini, "il 68,4 per cento è favorevole a un pass obbligatorio che attesti l'essersi sottoposti al ciclo completo di vaccinazione anti-Covid per entrare nei ristoranti, negli alberghi, nei cinema, sui treni, sugli aerei". Di più, continua la direttrice di Euromedia Research, "il 69,2% condivide la sospensione dell'attività lavorativa e dei relativi compensi per il personale sanitario non vaccinato entro il 15 settembre".

"Fino a quanto arrivano i no vax in Italia". Ghisleri, il vero pericolo della Variante Delta | Video

Queste percentuali, prosegue la Ghisleri, non ci devono stupire "se consideriamo che, al 13 luglio 2021, 33.988.200 di italiani avevano ricevuto una dose e 24.801.699 terminato il loro ciclo vaccinale (fonte Covid-19 Opendata Vaccini)". Quindi la sondaggista osserva i dati "dal punto di vista della discussione politica". In questo senso emerge che "pur con percentuali minori rispetto al resto dell'elettorato", "il 58,7 per cento degli elettori della Lega e il 59,7 per cento di quelli di Fratelli d'Italia si dichiarano favorevoli all'introduzione di un pass sanitario obbligatorio".

Video su questo argomento Macron, guerriglia in strada contro il Green Pass: "No alla dittatura", finirà così anche in Italia? | Video

In questo scenario "un cittadino su quattro rimane invece fermo sulle proprie convinzioni, non condividendo la proposta dei cugini francesi e tra questi si riconoscono anche il 10,6 per cento di cittadini già vaccinati". Se dovesse entrare in vigore questa restrizione, conclude la Ghisleri. "tra i resilienti uno su due rinuncerebbe alla frequentazione di locali ed eventi pubblici (53,2 per cento del 25,5 per cento che si tradurrebbe in un 13,6 per cento sul totale della popolazione), l'11,2 per cento si adeguerebbe facendo tamponi all'occorrenza (2,9 per cento sul totale della popolazione) e il 10,1 per cento (2,5 per cento sul totale della popolazione) cederebbe il braccio al vaccino per poter continuare ad avere una vita pubblica".

"Non copiamo Macron, via italiana per il Green Pass". La mediazione della Gelmini, ecco per cosa potrebbe essere obbligatorio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.