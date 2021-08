Dino Giarrusso a L'aria che tira: "Contro Conte critiche vergognose e imbarazzanti". E tira fuori il nome di Prodi

24 agosto 2021 a

Dino Giarrusso, ospite nella puntata di oggi 24 agosto de L'aria che tira, su La7, parla delle critiche ricevute da Giuseppe Conte per le parole sul dialogo con i talebani: "Critiche vergognose e imbarazzanti, fatte da persone imbarazzanti. Anche Merkel, Borrell, Prodi hanno detto le stesse cose di Conte", attacca il pentastellato, che intende dire che a loro però nessuno ha detto nulla. Insomma, per Giarrusso tutti vogliono attaccare il "povero" Conte.

E sempre sull'Afghanistan, il girllino spiega che "il fallimento dell'Occidente è totale. Sono 20 anni di guerra o di esportazione della democrazia, chiamatela come volete, e il risultato finale è questo". E ancora prosegue Giarrusso: "Io ho sempre criticato questa guerra. Se abbiamo fallito dobbiamo chiederci perché". Quindi, tornando alle parole di Conte, continua la sua difesa dell'ex premier "In guerra bisogna sempre discutere ma ovviamente non si può accettare la violenza sulle donne".

Proprio oggi 24 agosto, al Meeting di Rimini, Conte è tornato su quelle sue parole: "Sull’Afghanistan ho fatto un ragionamento politico di 15-20 minuti, credo che la situazione sia così seria da non poter essere risolta con uno slogan. In questo ragionamento ho chiarito che la situazione attuale, così drammatica, non contempla altre soluzioni al di dà del dialogo con i talebani. Un’altra guerra non è pensabile, non possiamo lasciare la popolazione afghana nell’angoscia".

