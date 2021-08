Luigi Di Maio minacciato: "Infame da giustiziare", "è necessario il piombo". Le chat agghiaccianti dei no vax su Telegram

31 agosto 2021 a

Luigi Di Maio è stato pesantemente minacciato dai no vax. "Un altro infame da giustiziare", "è necessario il piombo", "devi crepare". Sono alcune delle frasi agghiaccianti da parte dei no vax e no green pass apparse in alcune chat Telegram e dirette al ministro degli Esteri.

A scatenare l'odio da parte di chi nega l'efficacia dei vaccini anti Covid sono stare le dichiarazioni rese nell'ultimo periodo da Di Maio a favore della campagna vaccinale. Il ministro degli Esteri era tornato sul tema proprio in questi giorni, sottolineando come "non solo tutto l'arco politico deve condannare le violenze che stiamo vedendo da parte di sedicenti no vax, che stanno manifestando con forme inaccettabili. Ma faccio anche un appello a tutte le forze politiche: non bisogna soffiare sul fuoco".

Il problema è che a soffiare sul fuoco sono proprio i no vax. Solo ieri 30 agosto hanno aggredito durante una manifestazione a Roma un giornalista de La Repubblica. E i virologi Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco hanno parlato di quante minacce, anche di morte, ricevono dal popolo no vax. Una situazione davvero grave che non risparmia nessuno, né i politici né gli esperti che siamo ormai abituati a vedere sulle nostre tv.

