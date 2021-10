Roma 2021, i primi dati: testa a testa Michetti-Gualtieri. Virginia Raggi superata da Calenda?

04 ottobre 2021 a

Exit poll da Roma, dove la sfida per l'elezione del nuovo sindaco è a quattro. Avanti stando ai primi dati Enrico Michetti dato al 27-31 per cento, poi al 26,5-30,5 per cento Roberto Gualtieri e testa a testa Carlo Calenda e Virginia Raggi fermi tra il 16,5 e il 20,5. Dopo cinque anni della Raggi che corre per il bis, il Movimento 5 Stelle finisce per essere surclassato, rischiando anche il sorpasso da parte del leader di Azione.

Il ballottaggio, stando agli exit poll, sembra dunque quasi scontato e si terrà il 17 e 18 ottobre. I nomi che dovranno sfidarsi. Il voto alle elezioni comunali prevede infatti l'elezione diretta del sindaco. Qualora nessuno dei candidati superi il 50 per cento più uno dei consensi, i primi due per consensi si sfideranno direttamente. Nel frattempo si vota anche il consiglio comunale. I seggi in consiglio vengono invece assegnati in base ai voti presi dalle singole liste al primo turno, tenendo successivamente conto del premio di maggioranza assegnato alle liste che appoggiano il candidato vincente.

