Goffredo Bettini, la profezia: "Presto la crisi di governo. Mario Draghi? Quirinale o nuovo governo"

"Riflettere. Solo riflettere": Goffredo Bettini, esponente di spicco del Partito democratico, parla in questi termini di una eventuale elezione di Mario Draghi al Quirinale. "Se il presidente Mattarella, un pilastro dell’equilibrio repubblicano, confermasse la sua indisponibilità per un secondo mandato, si aprirebbe il problema di una scelta da compiere", ha spiegato l'ex parlamentare dem in un'intervista al Corriere della Sera. Poi si è detto d'accordo con quello che si dice sia il desiderio di tutti gli italiani, ovvero la permanenza di Draghi in Italia. Per Bettini, però, sarebbe meglio se l'attuale premier restasse a Palazzo Chigi: "La cosa migliore sarebbe che egli governasse fino al 2023".

La crisi tra Lega e governo, invece, secondo il dem non è affatto una crisetta, come è stata definita in questi giorni. Tutt'altro. "Sono convinto che la Lega strapperà. Purtroppo, è nella logica delle cose". Poi la profezia: "A quel punto, se Draghi non sarà stato eletto presidente della Repubblica, si troverà costretto a decidere se dar vita a un governo politico senza tutta la destra, e non mi pare nelle sue corde, oppure non sarà più a disposizione per l’Italia". Infine un appello: "Mi pare giusto riflettere su questo scenario che sarebbe disastroso per l’economia e per i nostri rapporti internazionali". Proprio in riferimento al recente strappo della Lega sulla delega fiscale, Bettini ha detto: "La verità è che il partito di Salvini è un corpo politico tirato da carri che vanno in direzioni opposte. Sarà fonte, per questo, di ulteriori problemi e instabilità".

Parlando invece dell'attuale segretario del Pd, Goffredo Bettini ha fatto una sua analisi personale: "Letta in sei mesi è cresciuto enormemente nella considerazione del Paese". Mentre su una sua eventuale candidatura come premier, ha aggiunto: "Deciderà con libertà come procedere". In ogni caso, "questa volta mi pare possa stare sereno per davvero…", ha continuato in maniera ironica. Infine il dem si è detto d'accordo col segretario in merito al proporzionale: "Anche io vedo pochi spazi nel corso di questa legislatura".

