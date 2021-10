Silvio Berlusconi al Quirinale, gli insulti di Rino Formica: "Peggio di Erdogan. Uno che ha fatto il buna bunga..."

29 ottobre 2021 a

Rino Formica che conosce la politica dal 1944 e di presidenti ne ha visti e nominati, sostiene in una intervista a La Stampa che "ora stiamo dentro una seria crisi di sistema, come ci ha confermato il voto sul ddl Zan, che ha dimostrato la resistente impotenza del Parlamento. Poteva votare a favore o contro. E invece no: ha rinviato, non ha deciso. Approfondendo la distanza tra Paese ed istituzioni". Per il Quirinale, prosegue Formica, "serve una discussione serena ma serve anche un guizzo. Ma vedrete, se ne uscirà, con una forte novità politica".

Ma Silvio Berlusconi può davvero essere considerarsi come candidato alla successione di Sergio Mattarella? A questa domanda Formica si scatena e sul Cavaliere ne dice di ogni; "Oggi (ieri 28 ottobre, ndr) è una brutta ricorrenza: 99 anni fa ci fu la marcia su Roma e da quella stagione lontana sta riemergendo una tendenza profonda nel Paese: che la democrazia non è adatta a gestire i problemi della nostra crisi e che occorra l'uomo forte. A me sorprende che la candidatura di Berlusconi non trovi reazioni, se non quelle che alludono al Bunga bunga. La si considera legittima da tutte le parti. Ma lui resta un capo assoluto che guida una folla e come pensiero ha solo un grido: Forza Italia! L'unico capo politico che non abbia mai fatto un congresso".

Insomma, attacca ancora Formica: "Il rischio è che in modo strisciante passi un identikit: Erdogan. Anzi, anche oltre Erdogan, perché lui, bene o male un partito ce l'ha. Le democrazie si spengono con un capo che considera le elezioni come ludi cartacei". Quindi fa una sua previsione: "Serve una rianimazione, un grande rilancio, a cominciare dalla presidenza della Repubblica. Con una personalità di alto profilo politico e di pratica costituzionale e che sappia trasmettere una forte suggestione di carattere politico, accompagnando il Paese verso il superamento della crisi del sistema politico. Con le necessarie riforme costituzionali" e "se è donna è meglio". Magari Marta Cartabia...

