Alessandro Zan querela Silvia Sardone per questa foto: oltre il ridicolo

Alessandro Zan, deputato Pd "padre" dell'omonimo disegno di legge appena affossato al Senato contro l'omotransfobia, ora se la prende con Silvia Sardone, europarlamentare della Lega. «Procederò per vie legali contro Silvia Sardone, eurodeputata leghista con noti legami neofascisti, per aver pubblicato una mia foto con l'alone viola delle pubblicità anni' 80 che hanno creato ferite indelebili alle persone sieropositive. La Lega con cui ci chiedevano di mediare», ha twittato Zan postando la foto pubblicata dalla Sardone in cui l'esponente del Pd viene ritratto con un alone viola intorno al viso.

L'indignazione di Zan nasce dopo che molti in Rete hanno ricordato che negli anni Novanta lo spot anti-Aids diceva: "Aids, se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide" e le persone malate comparivano contornate da un alone rosa, proprio come Zan nella card postata (e poi rimossa) da Sardone.

