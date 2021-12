PiazzaPulita, "crollo verticale per Sergio Mattarella". Quirinale, il report cambia il quadro: a chi hanno garantito il Colle

03 dicembre 2021 a

"A Mario Draghi hanno promesso, in cambio di mesi di traghettamento a Palazzo Chigi, di andare al Quirinale. Ho delle fonti interne". Alessandro Di Battista, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, non ha tentennamenti ed evoca, come un classico di grillini ed ex grillini, il tema del grande complotto.

Formigli manda in onda il sondaggio sul TotoColle. Gli italiani interpellati rispondono di volere come presidenza della repubblica ancora Sergio Mattarella, il cui "bis" è votato dal 16,8% dei votanti. Un dato però in netto calo, del 2,1%, rispetto alla rilevazione del 24 novembre.

Salgono invece le quotazioni dello stesso Draghi (16,6%, +0,5) e Silvio Berlusconi al 10,5% (+0,3). Occhio alle loro spalle alla crescita vertiginosa di Marta Cartabia (9,8%, +0,5) e Romano Prodi (7,9%, +0,4). In picchiata anche Liliana Segre (5%, -1,8) anche la stessa senatrice a vita, su cui era andato in pressing il Fatto quotidiano, aveva per prima scartato la prospettiva di insediarsi al Quirinale. In classifica, anche Paolo Gentiloni (4,9%, +0,6), Emma Bonino (3,2%, +0,7) e Pier Ferdinando Casini (2,2%, +0,4).

"Draghi è stato convinto a fare il presidente del Consiglio perché era l'unico uomo capace, grazie alla sua autorevolezza, di gestire le forze politiche interessate a spartirsi i fondi del Pnrr", commenta Di Battista, ormai ex Movimento 5 Stelle. "Il punto qual è oggi? Tutte le forze politiche stanno chiedendo o a Draghi di fare un passo indietro e restare a Palazzo Chigi, temendo un voto anticipato in virtù di un taglio dei parlamentri e un calo di consenso. Il problema qual è? Draghi non ci pensa nemmeno a fare un passio indietro perché il Quirinale gliel'hanno promesso. Sono le stesse fonti che nell'agosto 2020 mi dissero che una parte dell'establishment stava lavorando per sostituire Conte con Draghi".

