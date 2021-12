Sondaggio di Enrico Mentana, Pd, Fdi e Lega in versione "cannibali": triplo salto in avanti, le cifre

13 dicembre 2021 a

Balzo in avanti per Partito democratico, Fratelli d'Italia e Lega. I tre partiti in vetta al sondaggio realizzato da Swg per il tg di La7 di Enrico Mentana registrano rispettivamente il 22,1 per cento (+0,6), il 20,2 (+0,4) e il 19 per cento (+0,5). Segue poi il Movimento 5 Stelle. A differenza degli alleati dem, i grillini scivolano al 14,3 per cento. Una cifra, rispetto alla scorsa settimana, che vede i pentastellati perdere lo 0,8 per cento.

Va meglio a Silvio Berlusconi. Il partito del Cavaliere, Forza Italia, si ferma al 7,7 per cento con un +0,4. Crescono anche i Verdi (al 2,5 per cento con un +0,2), mentre perde consensi Azione di Carlo Calenda. Quest'ultimo al 3,8 con un -0,2 per cento rispetto a sette giorni prima.

Poi è la volta di Articolo 1 che passa dal 2,2 al 2,3 per cento e di Sinistra italiana che perde lo 0,1 per cento. Altro balzo all'indietro per Matteo Renzi. Italia Viva lascia alle spalle un 2,5 per cento per raggiungere il 2,1. Insomma, quella delle rilevazioni di Mentana è la dimostrazione che la partita tra Enrico Letta, Giorgia Meloni e Matteo Salvini è più aperta che mai e non priva di sorprese.

