Quirinale, la rivelazione di un "ambasciatore": "Chi sarà la nuova presidente donna", spunta un nome impensabile

Mentre si parla di Mario Draghi, Berlusconi, Casini e Cartabia e persino di Amato, nella partita per il Quirinale spunta il nome di Silvia Costa. Un nome assolutamente impensabile e sconosciuto ai più. Che spariglia le carte e fa strabuzzare gli occhi. Secondo un retroscena di Gianfranco Ferroni, pubblicato su Il Tempo, è un "ambasciatore straniero che ne ha viste di tutti i colori, e conosce Bruxelles e dintorni come le sue tasche", a fare il suo nome.

"Ho tanti amici nel Partito democratico, e non solo, e loro mi dicono che nella corsa per conquistare il Quirinale dei nomi di Paolo

Gentiloni e David Sassoli non sanno che farsene", racconta "l'ambasciatore". Insomma, nomi scontati, che non avranno alcun seguito. "Da osservatore invece vedrei bene un’altra persona, parlamentare di lungo corso in Italia ed in Europa".

Ma di chi si tratta quindi? Questa persona, rivela l'ambasciatore, "ora è commissario straordinario di governo per il recupero dell’ex carcere borbonico sull’isolotto di Santo Stefano a Ventotene". E aggiunge: "Piacerebbe anche a Silvio Berlusconi".

Insomma, si tratta di Silvia Costa. Un nome assolutamente nuovo, mai fatto prima. Difficile credere che possa davvero essere il suo quello del prossimo presidente della Repubblica. Ma tutto può succedere.

