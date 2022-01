Pier Ferdinando Casini, tre dosi ma è ancora positivo: diserta il voto-Quirinale? E Claudio Borghi lo sfotte

12 gennaio 2022 a

a

a

Pier Ferdinando Casini, uno dei nomi in pole per sostituire Sergio Mattarella al Quirinale, è positivo al Covid. Al Corriere della Sera ha detto: "Ho un po’ di febbre, irritazione agli occhi, tosse e spossatezza". Non è la prima volta per lui: lo aveva già contratto a febbraio 2021, anche se in maniera più grave. Finì addirittura in ospedale. Rispondendo al telefono, ha scherzato col cronista del Corsera: "Ha visto che rispondo ai giornalisti?", alludendo al fatto che, da quando viene considerato in corsa per il Quirinale, si sarebbe allontanato da tutti i media.

"Draghj ha le p***e, ma...". Quirinale? Cosa sa Ornella Vanoni: perché Mario rischia di fare la (brutta) fine di Mattarella

Parlando delle sue condizioni di salute, poi, ha aggiunto: "Sto bene e lo sono grazie alle tre dosi di vaccino. Rispetto a un anno fa, si tratta di un’influenza rafforzata". Sulla questione Quirinale, invece, si è limitato a dire: "Evito di partecipare a teatrini inutili". Mentre sulla sua partecipazione alla prima votazione del 24 gennaio, ha detto: "Nella vita noi pensiamo di essere importanti ma non siamo noi a decidere del nostro destino. Se sarò positivo è ovvio che non potrò andare. Insomma, non decido io…".

Trappola a Matteo Salvini, il doppio gioco del Pd sul Quirinale: il gioco sporco dei compagni (alle spalle di Mario Draghi)

La notizia della sua positività rende un po' più accidentata la corsa al Colle. E a questo si aggiunge anche lo sfottò da parte della Lega, in particolare di Claudio Borghi, che su Twitter ha scritto: "Ho già avuto il Covid, per essere sicuro mi sono fatto tre dosi. Mi riammalo. La prima cosa che mi viene da dire è ovviamente: la terza dose funziona, no?". Non proprio un buon momento, insomma. Il tutto a meno di due settimane dall'inizio delle votazioni.

Video su questo argomento "La sinistra ci riprova". Senaldi svela il trabocchetto del Pd per fregare Salvini sul Quirinale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.