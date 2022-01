DiMartedì, il sondaggio Pagnoncelli ribalta il quadro: Draghi al Quirinale? La rovinosa sentenza

26 gennaio 2022 a

a

a

Il sondaggio presentato da Nando Pagnoncelli ai telespettatori di DiMartedì su La7 era tutto incentrato sull'elezione del presidente della Repubblica. La prima domanda, su Mario Draghi, ha avuto delle risposte piuttosto chiare. "Il 61% degli italiani vorrebbe il premier ancora a Palazzo Chigi per la continuità dell'azione di governo in un momento molto delicato della vita del Paese - ha spiegato il sondaggista in collegamento col talk di Giovanni Floris -. Il 16% invece preferirebbe che diventasse Prtesidente della Repubblica. Il 23%, 1 su 4, non si esprime in proposito".

"Elisabetta Casellati alla quarta votazione". Indiscreto pesantissimo dall'aula: perché Pd e 5 Stelle possono crollare

Un'altra domanda contrapponeva il cosiddetto Mattarella bis all'ipotesi Draghi al Quirinale. "Anche qui le risposte sono molto nette - ha sottolineato Pagnoncelli -. Il 50% auspica che il presidente Mattarella possa avere un secondo mandato, mentre il 23% preferirebbe Draghi come Presidente. Invece il 27%, quasi un quarto degli italiani, non si esprime".

La terza domanda, infine, riguardava i leader delle cinque principali forze politiche. Si è chiesto agli italiani chi di loro si sia distinto meglio in questa fase. Nella classifica sono comparsi tre leader del centrodestra e due del centrosinistra. Il sondaggista ha illustrato i risultati: "Prevale Enrico Letta col 16%, poi ci sono Giuseppe Conte e Giorgia Meloni col 14%, infine Matteo Salvini col 10 e Silvio Berlusconi col 9. Ma per il 37% degli italiani nessuno di questi si sarebbe distinto in modo positivo".

"Faranno fuori Draghi anche dal governo". Paolo Mieli, la profezia più devastante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.