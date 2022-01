Laura Boldrini, lo sfregio a Elisabetta Casellati: "Non tutte le donne sono uguali"

28 gennaio 2022 a

Laura Boldrini perde il controllo. Davanti alla candidatura di Elisabetta Casellati dimentica tutto: femminismo, politicamente corretto, buonismo. Da sempre schierata dalla parte delle donne la ex presidente della Camera si lascia sfuggire un commento a dir poco "infelice". "Non tutte le donne sono uguali" e la Casellati "è di parte, è stata anche l'avvocata di Silvio Berlusconi".

Quindi, prosegue la Boldrini, "trovo assurdo che Matteo Salvini si ostini a fare il nome della presidente Casellati pur sapendo di non avere i numeri, tra l'altro esponendola anche perché non è proprio la cosa migliore trattandosi della seconda carica dello Stato".

E ancora, attacca: "È una scelta impropria da parte di Salvini - aggiunge - perché se già sa di non avere i numeri per eleggerla diventa molto poco gradevole continuare a farlo, ma lui continua come se fosse una giostra". Questa però, continua la Boldrini, "non è una giostra, è un esercizio molto serio e non si può giocare con le istituzioni. La matematica non è un'opinione, è voluto andare da solo" e "adesso spero che capisca che l'unica cosa da fare è condividere il nome: nessuno può fare da solo". "Fino a questo momento la destra ha cercato di fare forzature, l'unica cosa che si doveva fare fin dall'inizio era negoziare con tutte le forze della maggioranza e trovare un candidato o una candidata condivisi, invece Salvini ha imposto questo metodo perché pensa di avere una prerogativa" conclude.

