Quirinale, Giorgia Meloni già oltre: "La parola agli italiani, elezioni per un governo degno"

Giorgia Meloni lo ha sempre sostenuto e ora, alla luce di quanto sta accadendo per le elezioni per il Quirinale, invoca il ritorno alle urne per ridare la parola agli elettori. "L'Italia ha solo un modo per uscire dal blocco creato da certa politica: elezioni subito per dare alla Nazione un governo degno di questo nome", scrive sui suoi canali sociale postando un video con delle dichiarazioni in tv del deputato Giovanni Donzelli. Quindi, prosegue la leader di Fratelli d'Italia, "dopo l'elezione del presidente della Repubblica, la parola torni agli italiani".

Del resto il risultato del quinto scrutinio è stato quanto meno sconcertante. Elisabetta Casellati, che doveva essere votata in modo compatto da tutto il centrodestra, ha ottenuto solo 382 voti, ben sotto qualsiasi aspettativa, sia della stessa presidente del Senato sia di Matteo Salvini. Nella coalizione è scattata subito la corsa alla ricerca dei franchi tiratori.

La Meloni ha assicurato la tenuta e la compattezza di FdI e Lega, "non cosi' per altri", insinuando il dubbio che i franchi tiratori siedano tra i banchi di Forza Italia e dei centristi. "C'e' chi in questa elezione, dall'inizio, ha apertamente lavorato per impedire la storica elezione di un presidente di centrodestra. Occorre prenderne atto, e ne parlerò con Matteo Salvini, per sapere cosa ne pensa".

