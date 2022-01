Sergio Mattarella, il "dramma" in una foto: come lo beccano mentre tenta la fuga dal Quirinale

29 gennaio 2022 a

Quasi ufficiale, sarà Sergio Mattarella bis al Quirinale. Nonostante le diciotto volte diciotto in cui ha detto chiaro e tondo che no, lui il bis proprio non lo avrebbe voluto fare. E invece niente: partiti e leader allo sbando, senza accordo, tra veti, nomi bruciati e ripicche. E così, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà bis per Mattarella. Il secondo bis nella storia repubblicana dopo quello di Giorgio Napolitano.

E la circostanza, va da sé, suscita facili ironie, oltre a un moto di sdegno nel confronti della classe politica. E l'ironia, sul web, corre con i meme. Due, in particolare, hanno strappato più di una risata.

Qui il primo, in cui si vede un Mattarella in fuga dal Quirinale, appeso a delle lenzuola annodate, proprio come un carcerato nel bel mezzo di un'evasione.

Il secondo gettonatissimo meme è stato utilizzato anche da Dagospia per un articolo sull'annosa vicenda del bis quirinalizio. "Il giallo Quirinale", campeggia in calce al meme. Trattasi di un libro. Il protagonista, va da sé, è Mattarella. Il titolo? "Sequestro di persona". Più chiaro di così...

