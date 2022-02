L'aria che tira, Ignazio La Russa: "Draghi confermato? Toh che caso, al tiggì...". Il sospetto: come usano il Covid contro gli italiani

02 febbraio 2022 a

a

a

"Ci è voluta finalmente l'elezione di Sergio Mattarella per non andare al voto anticipato, adesso finalmente anche il Covid può scendere". Ignazio La Russa, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha fatto dell'ironia sul mantenimento dello status quo con Mattarella al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi. "Al telegiornale è la prima volta che dicono che il Covid è in discesa, forse il Covid viene sconfitto dall'assenza del pericolo di elezioni anticipate. Viva il miracolo!", ha continuato il senatore di Fratelli d'Italia. Secondo lui, insomma, i toni allarmistici dei giorni scorsi sarebbero stati funzionali solo a scongiurare il ritorno alle urne.

Due capi e due strategie: Senaldi, tra Salvini e Meloni è iniziata la sfida finale (dell'esito del tutto incerto)

Parlando della rielezione di Mattarella, poi, ha spiegato: "Ammesso e non concesso che non ci potesse essere lo spazio per eleggere un presidente di centrodestra, prima di arrivare a lui bisognava provare non solo la Belloni, ma anche altri nomi neutri, ce ne potevano essere tanti". Ritornando sul sospetto-Covid, però, la Merlino ha subito ripreso La Russa, dicendogli: "Lei deve stare attento, la sta ascoltando il professor Crisanti a cui non frega niente della politica e che oggi in un'intervista ha detto che in tre settimane siamo fuori". "Questo conferma quello che dico io. Questi dati non li aveva sette giorni fa?", ha chiesto il senatore al microbiologo, anche lui ospite della Merlino. Che allora ha risposto: "Sono più di 15 giorni che vado in giro a dire che la curva si sarebbe abbassata tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio".

La Russa, infine, non solo ha difeso la scelta di Giorgia Meloni di non votare Mattarella: "FdI ragiona in modo diverso, vorremmo che l'Italia fosse governata da chi gli elettori scelgono", ma ha anche invitato Matteo Salvini a prendersi del tempo per sé: "La Meloni ha mantenuto il suo sì fino alla fine. Lui faccia una pausa di riflessione".

Video su questo argomento "Non è stato un king maker". Quirinale, La Russa durissimo con Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.