Sondaggio Supermedia, Giorgia Meloni fa il vuoto: balzo-record per FdI. Lega, "minimo da inizio legislatura"

Dopo due settimane, torna la Supermedia dei sondaggi nazionali realizzata da YouTrend per Agi. Innanzitutto emerge un quadro ancora più netto rispetto all’ultima Supermedia, segno che la situazione si è cristallizzata dopo quanto accaduto nella partita per il Quirinale, terminata con la rielezione di Sergio Mattarella: Pd e Fratelli d’Italia hanno allungato ulteriormente sugli altri partiti, componendo così una sorta di “trenino” in testa alle intenzioni di voto.

I dem guidati da Enrico Letta si sono confermati ancora davanti a tutti con il 21%, lo stesso dato rilevato due settimane fa. Sempre più vicino il partito di Giorgia Meloni, che ha guadagnato un altro 0,6 e si è portato al 20,4%. Il distacco della Lega dalla coppia di testa inizia a essere importante, sebbene la percentuale di astenuti e indecisi sia sempre molto alta, attorno al 40%: Matteo Salvini non riesce a frenare l’emorragia di consensi ed è sceso al 17,3% (-0,3).

Per la Lega si tratta del peggior dato da inizio legislatura, ma c’è chi sta molto peggio: si tratta del Movimento 5 Stelle, che è scivolato addirittura al 14,3% (-0,2). Sotto la doppia cifra Forza Italia (8,3%, +0,3), seguita dalla federazione composta da Azione e +Europa (4,2%, -0,5) e Italia Viva (2,9%, +0,1).

