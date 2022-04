Giuseppe Conte, il dettaglio agghiacciante durante la diretta video: com'è ridotto

01 aprile 2022 a

Il sospetto tra le fila del Pd è che questi interventi e strappi sempre più violenti di Giuseppe Conte nascondano qualcosa di "distruttivo" e "opaco" non solo il bisogno di risalire nei consensi, riporta in un retroscena il Giornale. Ieri l'ex premier ha pubblicato un video su Facebook in cui non solo inveisce e sbraita contro il premier Draghi ma anche contro gli alleati dem: "Pretendo rispetto, basta accuse di irresponsabilità", ha strillato battendo i pugni sul tavolo.

Enrico Letta ha quindi raccomandato ai suoi: "Non rispondete alle provocazioni", prima bisogna capire "dove vuole andare a parare Conte". Lo stesso Conte ha negato sdegnato di voler provocare una crisi di governo, ma intanto ha sfidato Draghi rimettendo in discussione anche gli obiettivi del Def e gli impegni internazionali dell'Italia con proclami da campagna elettorale sulla "sofferenza degli italiani".

Insomma, Conte secondo il Pd vuole "destabilizzare il governo e l'Italia", "sfasciare tutto" e andare al voto, "nel bel mezzo di una guerra, per lucrare sulla crisi". "Si sta comportando come Trump negli Usa, che opera per indebolire il fronte interno: un bel regalo a Putin", commenta un dirigente dem. E poi, "perché Di Maio non parla? Questa pericolosa deriva va fermata".

