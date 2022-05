Joe Biden e Draghi, la foto-sfregio al premier: chi l'ha pubblicata, è crisi di governo?

25 maggio 2022 a

La foto di un graffito rischia di far saltare in aria il governo. Claudio Cominardi, tesoriere del Movimento 5 Stelle, pubblica sulla propria pagina Instagram una foto "satirica" che rappresenta uno sfregio al premier Mario Draghi e ben riassume il sentimento tra i grillini più vicini a Giuseppe Conte. Un sentimento di frustrazione e scollamento politico sempre più tracimante e che minaccia la sopravvivenza della maggioranza.

Il tema è quello, ben noto, della guerra in Ucraina e della fornitura di armi pesanti a Kiev. Conte e i 5 Stelle, nel loro "no" alla linea imposta da Palazzo Chigi, sono in buona compagnia: anche Matteo Salvini e Silvio Berlusconi stanno posizionando rispettivamente Lega e Forza Italia su posizioni "scettiche" se non apertamente ostili a quelle di Draghi, Pd e Fratelli d'Italia. Un cortocircuito che rimescola le carte e gli equilibri dentro il Parlamento e nelle alleanze di centrosinistra e di centrodestra.

In un clima incandescente, Cominardi cala l'asso. Nel "simpatico" graffito, una lupa con la faccia di Draghi e Romolo e Remo intenti a dissetarsi di "liquid gas" dalle mammelle, viene tenuta a guinzaglio dal presidente americano Joe Biden. In altre parole, l'Italia viene rappresentata come del tutto asservita alle volontà di Washington. Tra i commenti, qualcuno contesta a Cominardi il riposizionamento geopolitico ("Meglio essere amici degli Stati Uniti che burattini di Cina e Russia come con Giuseppe Conte", nota un utente) e altri, come Sergio Battelli, big del Movimento e portavoce dei deputati grillini alla Camera, semplicemente si domanda: "A che pro sta roba?".

