Tommaso Cerno, la proposta che ribalta sinistra e governo: "Se fossimo davvero un paese democratico"

25 maggio 2022 a

a

a

Tommaso Cerno si sfoga: "Comprendo bene il dibattito sul proporzionale, che serve ai segretari di partito per mettere in parlamento i loro fedelissimi e prepararsi a qualunque tipo di governo. Ma penso sia l ultimo grande errore che l'Italia possa fare".

"Rimpasto? Chi dovete mettere al fianco di Speranza". Tommaso Cerno, un consiglio feroce: ridicolizzato il ministro

Come ricorda il senatore del Gruppo Misto, "sono 11 anni che questo paese vede a palazzo Chigi un premier che nessun elettore immaginava né tanto meno aveva votato. Se fossimo davvero un paese democratico ci batteremo perché siano gli italiani a scegliere il premier. Invece in Parlamento è partita da tempo la staffetta delle poltrone".

"Il tempo per scrivere il libro ce l'hai. ma...". Cerno, la domandina che fa crollare Speranza | Video

E ancora: "Chi dice più si al capo sale nella lotteria del posto sicuro. Basta ascoltare le dichiarazioni di queste ore: copia incolla dei tweet del segretario di turno. Per un paese in guerra che difende la democrazia in Ucraina con le armi è una contraddizione dolosa. E pericolosa. Eppure anche il prossimo anno, ci scommetto, avremo un governo guidato da qualcuno che uscirà dal cilindro della convenienza del momento".

"Non escludo che alcuni si prostituiscano". Bomba scandalosa sugli onorevoli italiani: gola profonda in Parlamento, la vergogna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.