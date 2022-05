Matteo Renzi, "Il Mostro" in cima alle classifiche: è il libro più venduto. Sorpasso su Saviano

28 maggio 2022 a

Matteo Renzi scala la classifica dei libri più venduti con il suo Il Mostro. Il nuovo libro dell'ex premier è in questo momento il libro più venduto in Italia con oltre 10.000 copie tra edizione cartacea ed ebook. Ed è lo stesso Renzi a parlare del suo libro e a rispondere pagina per pagina, riga per riga, a tutte le accuse che gli sono state rivolte dalla procura di Firenze.

"In questo libro racconto dei fatti. Atti e fatti. Non ci sono commenti, suggestioni, analisi sociologiche. Ci sono dei dati di fatto che forse vi faranno pensare. Hanno arrestato i miei genitori con un provvedimento subito dopo annullato, hanno sequestrato i telefonini ai miei amici non indagati, hanno cambiato nomi nei documenti ufficiali per indagare sulle persone a me vicine, hanno scritto il falso in centinaia di articoli, hanno pubblicato lettere privatissime tra me e mio padre, mi hanno fotografato negli autogrill e mentre uscivo dal bagno di un aereo, hanno controllato e pubblicato tutte le voci del mio estratto conto, hanno violato la Costituzione per controllare i miei messaggi di whatsapp. Io non voglio fare la vittima. Voglio raccontare ciò che è successo dicendo perché ho scelto di combattere a viso aperto contro le ingiustizie. Perché ho scelto di denunciare in sede civile e penale, convinto che la legge sia uguale per tutti. Per i politici, certo. Ma deve essere uguale per tutti davvero, anche per certi magistrati, anche per certi giornalisti. E mentre racconto atti e fatti che mi hanno reso un mostro agli occhi di molti miei connazionali, torno a confessare che io rifiuto il vittimismo. Perché io sono e resto un uomo felice. Chissà che sia questo ciò che - alla fine - non mi perdonano".

E sempre l'ex premier ha ribadito: "Non accetterò di stare in silenzio davanti a fake news e diffamazioni varie". Da sottolineare infine il sorpasso del libro di Renzi su quello di Roberto Saviano in seconda posizione con "Solo è il coraggio", il romanzo su Giovanni Falcone.

