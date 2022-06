Vita Martinciglio, la deputata che lascia Di Maio dopo 2 giorni: dove va

24 giugno 2022 a

Lo psicodramma del Movimento 5 Stelle diventa quello di Luigi Di Maio: è durata solo due giorni la fuga di Vita Martinciglio, deputata grillina, nel neo-gruppo Insieme per il futuro, fondato dal ministro degli Esteri dopo la scissione polemica dal Movimento. Tradotto: ribelle, e subito pentita. A comunicarlo la stessa parlamentare, ai colleghi di IpF a Montecitorio, dove il gruppo dei dimaiani dunque scende a 50 componenti.

La Martinciglio ha spiegato di aver "vissuto con sofferenza la decisione di lasciare il gruppo per fare parte di questo nuovo progetto. Alla fine il cuore ha avuto la meglio su tutto il resto". Il cuore e... Giuseppe Conte. Sarebbe stato proprio l'ex premier, oggi capo politico dei 5 Stelle, a convincerla a tornare in un accorato faccia a faccia. "Ho visto Conte, torno nel M5s", è stato l'annuncio stringato della deputata, che in evidente crisi di identità politica ha anche tenuto a sottolineare il suo legame con il capo della Farnesina: "Ho stima di Di Maio e del suo progetto, ma nel Movimento 5 Stelle mi sento ancora a casa. Auguro il meglio ai miei colleghi".

Da martedì pomeriggio, giorno in cui sono iniziate a circolare le prime anticipazioni sui nomi dei grillini che avrebbero seguito Di Maio, si sono accavallate le voci su questo o quel big che nel giro di una settimana avrebbe scelto di tradire Conte per unirsi all'avventura centrista del ministro. Un retroscena del Foglio riferiva addirittura di un ex premier letteralmente "solo e disperato", attaccato al telefono con i suoi dirigenti: "Te ne vai anche tu?", avrebbe domandato a tutti. Tra i "papabili" per il salto del fossato, anche ex ministri di peso come Lucia Azzolina, Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro.

