Clemente Mastella con Di Maio, il sondaggio: a quanto arrivano insieme

"Lo spazio per il centro c'è davvero". Clemente Mastella, sindaco di Benevento con alle spalle la fondazione di diversi partiti, lancia un chiaro messaggio a Luigi Di Maio. Reduce dalla scissione, l'ex leader del Movimento 5 Stelle potrebbe andare ben oltre l'1/2 per cento a cui è quotato oggi. Come? "Se ci mettessimo insieme - dice convinto Mastella -, Di Maio e io potremmo pure arrivare al 5 per cento. Certo, poi il processo che ho in mente io è molto più ampio". Tra gli obiettivi del primo cittadino, quello di accogliere tra gli altri Matteo Renzi, perché "se già siamo questi tre, possiamo immaginare di coinvolgere una rete di sindaci".

Secondo Mastella, raggiunto dal Corriere della Sera, lo spazio per fare il centro c'è davvero. "Uno spazio - a suo dire - che può arrivare anche al 10 per cento". Complice la sua lunga esperienza: "Se c'è uno che sa maneggiare le scissioni, quello sono io". A questo punto c'è solo un aspetto ancora da definire: correre da soli o in coalizione.

"Ci sono due opzioni possibili, per quanto mi riguarda - conclude -. O si creano le condizioni per allearci con Letta e andare col centrosinistra. Oppure, operazione più rischiosa ma anche più coraggiosa, andiamo da soli. Si faccia questo conto: il Senato, a differenza della Camera, è eletto su base regionale. Quindi, partendo dalla Campania, Di Maio e io, se tutto andasse malissimo, potremmo prendere quattro/cinque senatori. Sa che cosa vuol dire prendere cinque senatori se non c'è una maggioranza, no? Che ogni governo che può nascere, nasce solo se passa prima da noi".

