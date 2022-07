Dl Aiuti, il governo mette la fiducia. FdI: "Draghi umilia Conte"

06 luglio 2022 a

a

a

Alla fine il governo ha posto il voto di fiducia sul Dl Aiuti. "Vedremo...", aveva commentato Giuseppe Conte al termine del suo incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi. E ora la palla passa proprio al Movimento 5 Stelle: sul superbonus, misura contenuta nel decreto, serve ancora un accordo con il Pd e il resto della maggioranza. Evidentemente, il premier è convinto che l'intesa arriverà, in cambio magari di qualche altra contropartita politica. Oppure scommette sulla mancanza di coraggio di Conte e dei suoi.

La fiducia, annunciata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, è posta sullo stesso testo, senza modifiche, licenziato dalle commissioni Bilancio e Finanze. La questione di fiducia sarà votata domani, le dichiarazioni di voto finale saranno a partire dalle 12,30 con l'ok atteso per le 14. Subito dopo il vertice, fonti di Palazzo Chigi avevano parlato di un incontro Draghi-Conte "positivo e collaborativo", che "si è protratto per oltre un’ora". Più sibillino e problematico il giudizio di Conte, uscito da Palazzo Chigi non troppo sereno: "A Draghi ho consegnato un documento, a nome di tutta la comunità del Movimento 5 Stelle. Abbiamo maturato un forte disagio politico, siamo disponibili a condividere la responsabilità di governo in modo leale e costruttivo, ma occorre una forte discontinuità".

Dopo la bagarre in mattinata, intanto, è Fratelli d'Italia a commentare la notizia della fiducia sul Dl Aiuti: "Non faremo come le altre volte una protesta formale di fronte a questa nuova fiducia", spiega il capogruppo dei meloniani alla Camera, Francesco Lollobrigida, perché "credo che dobbiamo rispettare alcuni milioni di italiani che hanno votato il Movimento 5 stelle, che si è ridotto a pietire per giorni un incontro con il capo del governo, con penultimatum perentori rispetto alle battaglie definite come l'ultima trincea e poi invece due pacche sulle spalle e si torna in Aula con l'ennesima fiducia. Le minacce sono risultate un'altra presa in giro e allora per rispetto ai milioni di italiani che vi hanno votato terremo i toni bassi perché gli italiani non si meritano il trattamento che gli avete concesso. Prendiamo atto ancora una volta dell'assenza di serietà".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.