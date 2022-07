In Onda, la profezia di Pier Luigi Bersani: "Cosa accadrà a Draghi"

13 luglio 2022 a

Il governo Draghi è a rischio? Secondo Pier Luigi Bersani, "arriveremo alla fine della legislatura non senza qualche strappo. C'è una questione sociale galoppante, 4,6 milioni di persone che vengono definite lavoratori e prendono meno di 1000 euro lordi". L'esponente di Articolo 1 ed ex big del Pd, ospite a In Onda, su La7, nella puntata del 12 luglio sostiene che Giuseppe Conte ha ragione a porre la questione - "Perbacco!" - e sottolinea: "Errori e limiti da parte loro, ma hanno percepito ostilità o disprezzo ovunque si voltassero. Esiste un concetto che si chiama dignità: non è la fase in cui si sta attaccati alla sedia, ma la fase in cui c'è da difendere la dignità".

E Conte, prosegue Bersani, "con tutti i suoi limiti ha affrontato il lockdown primo al mondo, ha preso i soldi dall'Europa, ha portato i 5 stelle a votare per la Von der Leyen, è stato scalzato con una manovra di palazzo, ha sostenuto un governo che non ha mai pronunciato la parola 'Conte'. Di Maio invece ha votato la riduzione del reddito di cittadinanza dopo aver detto dal balcone di aver sconfitto la povertà".

Infine, rispetto al suo futuro, Bersani risponde in modo più vago: "Tornare nel Partito democratico? L'asse si sposti verso lavoro e temi sociali". "Io sono uscito dal Pd perché mi hanno buttato fuori, perché non c'era la possibilità di discutere", chiosa.

