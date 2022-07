Monica Maggioni, "la Rai ha umiliato Mattarella". Colle, l'accusa pesantissima

22 luglio 2022 a

Una pesantissima accusa alla Rai e al Tg1 diretto da Monica Maggioni: la tv pubblica avrebbe umiliato Sergio Mattarella, niente meno che. Parola di Michele Anzaldi, sempre combattivo membro della commissione di Vigilanza Rai e membro di Italia Viva. "Ieri sera la Rai ha umiliato l'altissima funzione istituzionale e costituzionale del presidente della Repubblica: nel giorno dello scioglimento delle Camere e della fine anticipata della legislatura, un evento istituzionale traumatico di grande impatto politico e sociale, la Rai non ha dedicato alcuno speciale in prima serata per spiegare agli italiani la difficile decisione del Capo dello Stato e illustrare la notizia della data delle elezioni convocate per il 25 settembre. Il servizio pubblico ha preferito mandare in onda l'ennesima replica di Don Matteo, che in queste settimane sta monopolizzando il palinsesto di Rai1, invece di informare gli italiani su una scelta senza precedenti, la campagna elettorale in piena estate e le elezioni a settembre".

Le parole usate da Anzaldi su Facebook sono durissime. Si tratterebbe, spiega, di "una gravissima violazione del Contratto di Servizio: mentre le reti private (che fanno riferimento a precisi editori ed in un caso addirittura ad un leader di partito) trasmettevano approfondimenti in prima serata su La7 e Rete 4, la Rai pagata dal canone per fare informazione e garantire il pluralismo tra tutte le forze politiche andava avanti con la programmazione ordinaria come se non fosse accaduto nulla. Una pagina nera, che ha seguito l'imbarazzante squilibrio andato in onda su Rai2, con l'intervista di 4 minuti a Berlusconi al Tg2 (uno spazio mai visto in un tg) e il monologo di Giorgia Meloni a Tg2 Post dal titolo più adatto ad un giornale di partito che alla tv pubblica, 'L'Italia secondo Giorgia', e la durata doppia rispetto all'ordinario tempo assegnato al programma. Che aspettano la presidente del Cda Soldi e l'amministratore delegato Fuortes a intervenire? Perché non è stato ancora convocato un Cda straordinario per far partire subito un piano speciale per l'informazione di questa campagna elettorale fin da subito?".