Tg1, Monica Maggioni cola a picco: durante la crisi di governo... il disastro in Rai

La giornata della crisi di governo con le dimissioni del premier Mario Draghi è stata seguita dai telegiornali dei principali canali televisivi. Ma in termini di ascolti, se la Maratona Mentana condotta dal direttore del TgLa7 Enrico Mentana ha raggiunto un buon 6,8 per cento di share con 541.000 spettatori, in prima serata lo Speciale Tg1 condotto dalla direttrice del Tg1 Monica Maggioni si è fermato a 1.356.000 spettatori con il 9,5 per cento, secondo quanto riporta il sito www.vigilanzatv.it.

Lo Speciale della Maggioni ha ottenuto un risultato ben poco soddisfacente considerato che la serie tv thriller greca in onda su Canale5 - La Strada del Silenzio - ha registrato 1.044.000 spettatori con uno share del 9,2 per cento e che il telefilm Chicago Fire su Italia1 ha tenuto incollati allo schermo 1.234.000 spettatori (il 9,4 per cento). Insomma, numeri pessimi per la direttrice che ancora una volta, in prima serata, è andata sotto il 10 per cento di share.

Risultato ancora più sconfortante se si considera poi che in fascia mattutina, il Tg5 nell'edizione del mattino ha totalizzato il 22,5 per cento di share con 922.000 spettatori, distaccando nettamente il Tg1 che invece ha raccolto il 18,8 per cento con 778.000 spettatori. Un flop totale.