Tg1 disastro: cosa è successo subito dopo l'addio di Giorgino

Ma non l'ha capito, la direttrice del Tg1 Monica Maggioni, che il presenzialismo non paga e che dedicare una prima serata estiva per parlare di politica a un pubblico nauseato dalla politica stessa ha un effetto controproducente? No, non l'ha capito, se è vero che due giorni fa lo Speciale Tg1 dedicato alla crisi di governo e da lei condotto è rimasto inchiodato a cifre bassissime: l'8,9% di share con 1 milione e 226mila spettatori. Il confronto con altri programmi rende l'idea della débacle di RaiUno: Tim Summer Hits su RaiDue, presentato da Delogu e De Martino, ha ottenuto l'11,8% con 1 milione e 389mila spettatori; le repliche di Scherzi a Parte su Canale 5 hanno registrato il 10,3%, con 1 milione e 161mila spettatori.

Non un'ideona puntare sulla crisi di governo, dopo che già nel pomeriggio il seguito a programmi di altre reti sul tema era stato fiacco: lo Speciale TgLa7 si era fermato al 4,8%, lo Speciale Quarta Repubblica su Rete 4 al 3,9%.

E, del resto, l'onnipresente (in caso di crisi) Maggioni avrebbe dovuto imparare la lezione: il 24 febbraio, allo scoppio della guerra in Ucraina, il suo Speciale Tg1 in prima serata era stato battuto dal Grande Fratello Vip, racimolando il 13,7% a fronte del 20,1% del programma di Canale 5. Chissà che ne pensa Francesco Giorgino, già conduttore degli Speciali Tg1, ora "costretto" a lasciare i tg della rete ammiraglia dopo lo scontro con la Maggioni. I numeri parlano, eccome se parlano...

