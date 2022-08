Silvio Berlusconi, dramma infinito: "Vado con Calenda", ecco l'ultimo transfugo

01 agosto 2022 a

a

a

Un altro cambio di casacca tra gli azzurri. Il parlamentare Paolo Russo lascia dopo 27 anni il gruppo di Forza Italia e aderisce ad Azione. Nell'ultimo periodo ha affiancato , come consigliere politico il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, anche lei entrata nel partito di Carlo Calenda. La scelta di lasciare Forza Italia è maturata dopo la mancata fiducia al governo Draghi. Così come avevano già i tre ministri Carfagna, Mariastella Gelmini, Renato Brunetta e altri azzurri della prima ora come Elio Vito, Andrea Cangini, Giusy Versace.

Sessantadue anni, Paolo Russo, che è anche dirigente medico della divisione oculistica dell'ospedale Monaldi di Napoli, ha militato dapprima nel Psdi e poi, quando il partito fu sciolto, in Forza Italia. Con questo nuovo "acquisto" Calenda metterà sul piatto della trattativa con Enrico Letta, che riunisce nel pomeriggio la segreteria del Pd proprio per prendere una decisione, altri voti soprattutto al Sud. Con buona pace degli elettori che si troveranno candidate donne e uomini che fino all'altro ieri detestavano e delle stesse "new entry" che si troveranno a correre in lista insieme a politici di estrema sinistra che hanno sempre avversato durate la loro lunga militanza sul fronte moderato.

Quanto ai cambi di casacca Silvio Berlusconi si dice amareggiato "perché non pensavo che trovassero un vantaggio ad andare altrove". E in effetti Forza Italia è stato da sempre un partito "accogliente": nelle sue fila soltanto dal 2018 a oggi ha accolto alla Camera cinque parlamentari, di cui tre ex grillini e uno proveniente addirittura da Leu e Iv. Al Senato due, anche in questo caso già cinquestelle convertiti al berlusconismo. All'Europarlamento quattro: un'eurodeputata grillina che ha lasciato il Movimento dopo 8 (otto) anni e tre ex leghisti. è la politica italiana, bellezza!