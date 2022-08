Zona Bianca, sondaggio bomba: il centrodestra umilia Letta

05 agosto 2022 a

A Zona Bianca arriva una certezza: il centrodestra vincerà le elezioni. È questo il risultato del sondaggio Tecnè presentato nel talk show di Giuseppe Brindisi che di fatto fotografa bene la situazione dello scenario politico in vista delle urne. Il centrodestra unito e compatto potrebbe vincere in scioltezza le prossime Politiche del 25 settembre con un netto vantaggio sul centrosinistra. Il sondaggio di Tecnè infatti mette a confronto il risultato delle coalizioni.

Ed è subito evidente come le divisioni del centrosinistra siano una problema profondo per l'elettorato rosso che appare poco convinto dall'ammucchiata che va da Azione di Calenda fino Sinistra Italiana di Fratoianni. Letta ha già siglato un accordo con Calenda, ma manca all'appello ancora quello con Verdi e Sinistra italiana. E così nelle cifre, l'incertezza programmatica della sinistra si vede tutta. Il centrodestra infatti arriva al 49,6 per cento.

Il centrosinistra invece, considerando Calenda, Pd e Fratoianni, arriva al 32,9 per cento. Un abisso che potrebbe pesare in modo consistente sul voto. Poi c'è il Movimento Cinque Stelle che è al 9,2 per cento. Le altre forze politiche messe insieme arrivano all'8,2 per cento. Insomma la strada è tracciata e il centrodestra adesso va con vento in poppa verso la vittoria del prossimo 25 settembre.