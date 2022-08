Matteo Renzi, "l'ipotesi è sul tavolo": con chi si può alleare Italia Viva al voto

05 agosto 2022 a

Grandi movimenti in vista del voto. Non nel centrodestra, ovviamente, dove le alleanze sono chiare dal giorno uno: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. I grandi movimenti sono nel centrosinistra, dove si scornano Pd e Azione per gli attacchi contro Carlo Calenda dei "cespugli" Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, leader di Sinistra Italiana e verdi. Insomma, come sempre tra i compagni il caos la fa da padrone.

E nel giorno in cui il fronte progressista ribolle, ecco che anche il cosiddetto terzo polo - il centro rimasto fuori un po' da tutti i giochi, insieme al M5s - ci sono dei movimenti, incontri e abboccamenti. E l'agenzia di stampa AdnKronos dà conto di una possibile intesa a sorpresa, quella tra Matteo Renzi, leader di Italia Viva, e Federico Pizzarotti, l'ex grillino e sindaco di Parma ritornato in campo con la sua Lista Civica Nazionale, partitino che impegna sindaci, amministratori locali, associazioni e promotori di progetti del territorio.

L'ex primo cittadino grillino è ormai da due settimane nella capitale, impegnato in incontri, confronti e faccia a faccia. Poco fa, con una nota, Lista Civica ha reso noto di aver rifiutato la proposta del Pd "di confluire in un'unica lista con quella promossa da Luigi Di Maio e Bruno Tabacci". Una condizione che il movimento di Pizzarotti bolla come "irricevibile.

Ma non solo. L'intesa tra Renzi e l'ex sindaco di Parma, negli incontri avuti in questi giorni sarebbe stata immediata, spiega sempre AdnKronos, dunque l'ipotesi di stringere un patto - confermano diverse fonti - sarebbe sul tavolo. Il ragionamento che si fa, anche sondaggi alla mano, è quello di riuscire a superare la fatidica soglia del 5 per cento. Il leader di Iv è convinto che la scelta di correre da solo possa premiare la sua forza politica, e anche Pizzarotti - ieri, giovedì 4 agosto, al Nazareno per una riunione che ha però è finita con l'allontanare le parti - vedrebbe l'obiettivo a portata di mano.

Manca ancora una settimana alla presentazione delle liste e i giochi sono ancora tutti aperti, come stiamo vedendo, minuto dopo minuto. Il cantiere delle alleanze è aperto, e l'asse Renzi-Pizzarotti potrebbe spuntare all'ultima curva creando comunque qualche ulteriore grattacapo alla sinistra.