Controcorrente, la Montaruli terrorizza la sinistra: "Possiamo fare una rivoluzione..."

07 agosto 2022 a

a

a

Sarà Giorgia Meloni la prossima premier? Sarà la leader di Fratelli d'Italia il primo presidente del Consiglio donna? Possibile, almeno sondaggi alla mano. Certo, il percorso è lungo. Anche dopo il voto. Anche in caso di vittoria.

"Il Carrozzone, direzione...". Giorgia Meloni asfalta Enrico Letta e compagni

Ma della vicenda se ne parla a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4, la puntata è quella di sabato 6 agosto. Ospite in studio ecco la deputata di FdI Augusta Montrauli, la quale spiega: "Io credo che il segreto del successo di Giorgia Meloni e FdI è che tutti possono contare sulla credibilità del partito e del nostro leader. Anche nel fare opposizione: è sempre stata costruttiva, nei momenti essenziali della nostra nazionale, FdI non ha mai avuto dubbi", rimarca.

"Per esempio - riprende la Montaruli - all'inizio del nuovo scenario internazionale, all'inizio della guerra in Ucraina. FdI ha costruito la propria credibilità sulle proprie scelte, e oggi anche nello scrivere il programma lo riconferma. Noi abbiamo davvero la possibilità questa volta di fare una piccola rivoluzione in Italia esprimendo il primo leader donna di un partito ad essere il primo premier della Nazione", conclude tradendo un pizzico di emozione.