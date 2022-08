Carlo Calenda-Matteo Renzi, c'è il patto. Poi la doccia fredda: "Come finirà"

11 agosto 2022 a

Accordo raggiunto tra Matteo Renzi e Carlo Calenda per una alleanza al centro in vista del voto del 25 settembre. I due esponenti del Pd, giusto ricordarlo, di fatto sui social hanno annunciato il raggiungimento di un patto per questa campagna elettorale. "Faccio il primo passo con il sorriso: perchè so che sarete in tanti a camminare con noi", ha affermato l'ex premier lasciando di fatto la conduzione della campagna elettorale nelle mani dell'ex ministro dello Sviluppo Economico.

La conferma del patto è arrivata anche da parte di Carlo Calenda: "Nasce oggi per la prima volta un'alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato Draghi. Ringrazio Matteo Renzi per la generosità. Adesso insieme Italia Viva e Azione per #ItaliaSulSerio", ha scritto l'ex ministro su Twitter.

Ma a far ritornare i due con i piedi per terra è stato il coordonatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani: "Il terzo polo è destinato ad arrivare quarto. Non inciderà sul futuro dell'Italia: porterà qualcuno in Parlamento ma non si capisce per fare cosa...Il centro liberale in Italia siamo noi". Insomma per i due centristi c'è poco spazio e di fatto questo patto potrebbe naufragare dentro le urne nel giro di poche settimane.