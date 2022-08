Mariastella Gelmini, la domanda imbarazzante: "Ha visto i sondaggi?"

12 agosto 2022 a

a

a

"I sondaggi non sono molto incoraggianti", "Invece penso che potremmo raggiungere la doppia cifra": la domanda del giornalista di Repubblica imbarazza Mariastella Gelmini, ex azzurra ora in Azione con Carlo Calenda, che però dà una risposta più che ottimista. Secondo la ministra per gli Affari regionali, la neonata coalizione con Italia Viva di Matteo Renzi potrebbe riservare non poche sorprese alle elezioni del 25 settembre, nonostante le rilevazioni sconfortanti di questi giorni.

"Non l'ho più sentito": la Gelmini svela un retroscena, cosa è successo col Cav

Nel mirino di questa nuova unione, come spiega Gelmini, ci sono "i delusi di Forza Italia, che nel seguire Matteo Salvini ha compiuto una scelta folle, facendo cadere Mario Draghi. Ma anche i delusi della Lega. E naturalmente i tanti che non hanno ancora scelto cosa votare". Secondo l'ex azzurra, insomma, Calenda e Renzi finiranno per rubare più voti a destra che a sinistra: "E infatti è lì che si manifestano i primi nervosismi". La ministra ha spiegato pure che la nuova alleanza avrebbe suscitato non poco interesse tra i ceti produttivi del Nord: "A livello territoriale possono votare Zaia o Fontana, ma poi sono a disagio con gli slogan di Salvini".

"Cottarelli? Io non lo capisco". La mossa a sorpresa che fa tremare la Gelmini

Sulla possibilità che Mario Draghi torni a essere premier, invece, Gelmini ha spiegato: "Non possiamo tirare per la giacca nessuno, naturalmente, ma il suo lavoro non può essere buttato alle ortiche". Poi è scesa nel dettaglio dell'Agenda Draghi, chiarendo di cosa si tratta: "Il lavoro avviato col Pnrr. Gli aiuti, ben 45 miliardi contro il caro energia e il caro bollette. Il sostegno all'Ucraina. La collocazione salda dentro i valori dell'Occidente, Draghi si è speso per l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Va poi preservata la sostenibilità dei conti pubblici, visto che il nostro debito pubblico è passato dal 120 al 150 per cento del Pil. Il sì ai termovalorizzatori e ai rigassificatori". Infine ha rivelato che nonostante la rottura dolorosa con FI, "per il Cavaliere la stima resta intatta" e che probabilmente lei sarà candidata in Lombardia.