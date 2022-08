Giorgia Meloni, ora "Repubblica" indaga sulla leader di Fdi: odio senza fine

14 agosto 2022 a

Repubblica torna a infangare Giorgia Meloni. Questa volta il quotidiano romano sceglie addirittura un'inchiesta in tre puntate per mettere nel mirino la Meloni. Una sorta di inchiesta ai "raggi x", questa è la premessa che si legge oggi sulle pagine di Repubblica con il sotto-testo piuttosto chiaro: mettere in difficoltà la leader di Fratelli d'Italia. Detto questo a preoccupare è l'ormai incessante campagna stampa dei giornali di sinistra contro la Meloni.

Anche il linguaggio usato è abbastanza violento: "Inchiesta su M." È un viaggio in tre puntate che il nostro quotidiano inizia oggi. Frutto di un lavoro d'inchiesta senza precedenti sulla fondatrice di Fratelli d'Italia. Abbiamo scandagliato le sue origini, la sua costellazione, le sue amicizie, le sue frequentazioni, la sua classe dirigente, i suoi contatti internazionali, i suoi progetti, le sue strategie. Vi hanno lavorato per giorni dieci tra le più qualificate firme di "Repubblica".

Perché a pochi giorni dal voto i nostri lettori e gli italiani abbiano tutti gli strumenti utili per conoscere, capire e ponderare una scelta - quella del 25 settembre - che segnerà uno spartiacque per il futuro di questo Paese". C'è da soffermarsi in particolar modo sul verbo "scandagliare", tipico di chi avvia un'indagine. Nel lungo articolo che riguarda Giorgia Meloni vengono sciorinati i soliti luoghi comuni, riprese vecchie storie già note e usate inchieste giudiziarie archiviate, morte e sepolte per gettare un'ombra su chi ruota attorno alla leader di Fratelli d'Italia. Ma non viene risparmiata nemmeno la vita privata: si parla dell'infanzia della Meloni, del rapporto col padre e del suo peso da bambina. Tra un bodyshaming e un attacco personale, Repubblica manda avanti le sue "indagini" sulla Meloni. Vedremo se farà lo stesso con Enrico Letta.