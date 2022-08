Giorgia Meloni, ecco chi sarà nelle liste di Fratelli d'Italia: tutti i nomi

20 agosto 2022 a

Clima rilassato in via della Scrofa dove si stanno chiudendo le liste di Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni, del resto, prevede di raddoppiare i 58 parlamentari attuali. E i tre addetti ai lavori, La Russa, Lollobrigida e Donzelli, riporta Il Giorno, ieri 19 agosto, hanno buttato giù i nomi dei candati. "Mai vista una compilazione delle liste così facile", commentano dalla sede di FdI. Per prima cosa la presidente ha deciso di garantire il rientro degli uscenti, come seconda ha chiesto di selezionare i nomi emergenti nei territori. Infine ha aperto ai big, a quei nomi di "gran richiamo".

Fra questi ci sono ex azzurri come l'ex presidente del Senato Marcello Pera, incaricato per le riforme istituzionali. C'è l'ex magistrato Carlo Nordio e l'ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. Già sicura la candidatura dell'ex campione di Formula Uno, Emerson Fittipaldi. Mentre sono in forse l'ex ministro degli Esteri del governo Monti, Giulio Terzi di Sant' Agata, il manager Andrea Abodi e Massimo Gandolfini, organizzatore del Family day, figura cioè di spicco della destra cattolica.

Nello Musumeci, ex governatore della Sicilia che con il suo passo indietro alle regionali ha permesso di sciogliere un nodo aggrovigliato per mesi, avrà sicuramente un seggio. Mentre opterà per il Parlamento italiano Raffaele Fitto.