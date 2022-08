Enrico Letta, giù la maschera: "Dopo il voto dialogo con Conte e Calenda"

25 agosto 2022 a

Enrico Letta non usa più la maschera. Dopo le finte rotture con i 5 Stelle e con Calenda, adesso il segretario del Pd è pronto a imbracarli nuovamente in una grande ammucchiata. Il tutto ovviamente dopo il voto. I sondaggi sono impietosi: il centrodestra ha 20 punti di vantaggio sul centrosinistra e dunque dalle parti del Nazareno è scattato l'allarme. E così ora si cercano disperate alleanze dopo il 25 settembre per fermare la corsa certa del centrodestra verso palazzo Chigi.

Già nei giorni scorsi era stato Carlo Calenda ad aprire all'ipotesi di un'intesa col Pd post-elezioni. Proprio con quel Pd con cui ha messo in scena un furibondo strappo. E ora è Letta a metter in chiaro che dopo le elezioni potrebbe esserci un "dialogo" (così definisce l'ammucchiata) con il centrino e con i 5 Stelle: "Non ho difficoltà a dire che da parte nostra è molto più facile dialogare con Conte e Calenda rispetto al dialogo con Salvini e Meloni, vediamo quale sarà il risultato e poi dialogheremo con chi sarà più facile dialogare", ha detto a Radio Capital Enrico Letta. Facendo cadere il governo i 5 Stelle hanno compiuto una scelta "che li ha auto-esclusi, alle elezioni vanno da soli. Il tema del dialogo si porrà dopo le elezioni, ma ora contano le elezioni, dove il confronto nella parte maggioritaria sarà tra centrodestra e centrosinistra". Insomma la separazione de facto va bene solo per la campagna elettorale. Dopo il voto si torna alle vecchie, disastrose, abitudini giallorosse.