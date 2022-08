Controcorrente, sondaggio tombale per il Pd: centrodestra imprendibile?

25 agosto 2022 a

Diventa sempre più ampia la forbice tra la coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra. A testimoniarlo è anche l’ultimo sondaggio mostrato a Controcorrente, la trasmissione di Rete4 condotta da Veronica Gentili. Se questi dati dovessero poi essere confermati alle elezioni del 25 settembre, allora per il centrodestra si profilerebbe una vittoria schiacciante.

La coalizione guidata da Giorgia Meloni è infatti vicina al 50% nell’ultima rilevazione: è data per la precisione al 49,6%. Sempre più pesante, invece, la situazione del centrosinistra messo in piedi da Enrico Letta: il divario che lo separa dagli avversari è di quasi 20 punti e appare praticamente impossibile da colmare. L’alleanza creata dal Pd è infatti data al 29%, in calo di un punto pieno rispetto alla scorsa settimana: una perdita che è attribuibile soprattutto al Pd, che sta perdendo consensi a sinistra più che al centro, dove il terzo polo per ora non sembra riuscire a spiccare il volo.

La forza politica rappresentata da Carlo Calenda e Matteo Renzi è infatti data al 4,9%, mentre il M5s è rilevato al 10,5%: allo stato attuale delle cose, pur mettendosi tutti insieme dopo il voto, comunque non riuscirebbero ad ad arrivare alla percentuale del centrodestra.