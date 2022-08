Sondaggio Swg, la fine drammatica di Luigi Di Maio: ecco le cifre, gode la Meloni

31 agosto 2022 a

a

a

È stato un agosto molto impegnativo per i leader politici impegnati in campagna elettorale. Il mese principe delle ferie estive è stato scandito da messaggi sui social, talk show e interviste sui giornali che hanno accompagnato questa campagna elettorale agostana senza esclusione di colpi. Ma chi, tra tutti i leader, è stato il più convincente? Giorgia Meloni risulta la più convincente. È quanto emerge da un sondaggio Radar Swg condotto dal 22 al 28 agosto.

La sinistra fa di tutto per dividere il Paese: perché non sono "democratici"



Alla domanda, con massimo due risposte possibili, 'Tra i principali leader di partito schierati in queste settimane in campagna elettorale, quali sono quelli che ad oggi le sembrano i più convincenti?', il 21% degli intervistati risponde facendo il nome della presidente di Fratelli d'Italia.

Colpo di scena Paragone: dove vola Italexit. Ecco chi può acciuffare, il sondaggio

Secondo posto a pari merito per il segretario del Pd, Enrico Letta, e per il leader M5S, Giuseppe Conte, con il 17%. Al terzo posto Carlo Calenda (Azione) che raggiunge il 9%. Ma attenzione a questo dato che fa tremare (e non poco) tutto il centrosinistra: Luigi Di Maio ha raccolto solo il 2 per cento in questo sondaggio "speciale". E se a questo sommiamo l'1 per cento scarso che risulta nelle rilevazioni sulle intenzioni di voto, allora il quadro è davvero tragico. Gigino rischia di sparire. Lo attendono a braccia aperte al bar del San Paolo.