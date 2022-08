CartaBianca, Calenda sbrana Costamagna: "Un'aggressione", clamorosa rissa in diretta

31 agosto 2022 a

Scontro tra Carlo Calenda e Luisella Costamagna da Bianca Berlinguer a CartaBianca, su Rai tre, nella puntata del 30 agosto. Il leader di Azione, incalzato dalla giornalista sul suo rapporto con Matteo Renzi e sulla frattura che c'era stata, continuava ad essere interrotto e si è infastidito: "Lei ha detto che non avrebbe mai fatto politica con lui". Ma Calenda non riesce a parlare: "Scusi però se vogliamo parlare mi deve lasciar rispondere. Sono venuto qui per rispondere a delle domande". La Costamagna prosegue per la sua strada: "E poi lei ha detto che vuole Draghi a Palazzo Chigi, visto che lo proponete Draghi è d'accordo? Lo sa che volete candidarlo premier o lo è a sua insaputa?". A quel punto il leader di Azione sbotta: "Questa non è una domanda. Nel modo in cui la pone è un’aggressione".

E non finisce qui. Calenda, questa mattina 31 agosto è quindi intervenuto sui social spiegando: "Sapevo cosa sarebbe successo", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Costamagna e Berlinguer sono abbastanza prevedibili e la trasmissione è quello che è, da Corona in poi. Importante parlare con gli ascoltatori, spiegando le cose con calma. Il resto è rumoroso varietà". E ancora: "Ieri a Cartabianca, tra Costamagna, Corona, Travaglio e Orsini. Mi sono mancati un poco Scanzi, Padellaro e la De Cesare. Sarà per la prossima", conclude ironico.