Elsa Fornero, le impensabili parole su Giorgia Meloni: "Chi è davvero"

Non la voterà ma Elsa Fornero spende buone parole per Giorgia Meloni considerata "prudente" e "lungimirante". La leader di Fratelli d'Italia, afferma l'ex ministro in una intervista a La Stampa, "sente odore di governo, si considera vicina alla meta. Siccome sa che i problemi del Paese sono tanti, cerca di essere più prudente di alcuni che, anche della sua alleanza, prudenti non sono. A cominciare da Berlusconi che si ripresenta con promesse fatte vent'anni fa". L'economista osserva che la Meloni "sta evitando gli errori" e "ha impostato un percorso al termine del quale si vede presidente del Consiglio, prima donna in Italia, sa che essere al governo comporta responsabilità, che i mercati contano e possono determinare uno stato di emergenza finanziaria in men che non si dica".

Inoltre, la Meloni, parla di maternità e famiglia, e "ha adottato un modello diverso dalla classica donna della destra, tutta patria e famiglia. Mi sembra un altro segno di acume politico". E ancora sullo "scostamento di bilancio" è molto lucida: "Guarda lontano e ci riporta a discorsi un po' più lungimiranti ai quali non eravamo abituati. Lo dico anche se mi sento distante da Giorgia Meloni". Che appunto non voterà: "No, no. Riconosco uno stile di campagna elettorale superiore agli alleati di destra. Detto questo, certo non la voterò. Ci sono molte ragioni per non essere nel suo campo".

Se il centrodestra vincerà, può restare compatto, viste le divergenze fra i tre leader? "Anzitutto, per il forte machismo da cui la destra è caratterizzata, Meloni premier sarebbe un grosso rospo da ingoiare", conclude la Fornero. "Sulla compattezza, osservo che, secondo i sondaggi, il suo partito ha il doppio della Lega".